AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:21

Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı

Kuşadası’nda 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü ile çeşitli hırsızlık suçlarından aranan bir şüpheli polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Camikebir Mahallesi Sabucalı Sokak’ta rutin devriye görevi...

Kuşadası'nda çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kuşadası’nda 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü ile çeşitli hırsızlık suçlarından aranan bir şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Camikebir Mahallesi Sabucalı Sokak’ta rutin devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği kontrol sırasında 43 yaşındaki A.Ö. isimli şahıs şüphe üzerine durduruldu. Yapılan kontrolde A.Ö.’nün hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve ayrıca iki ayrı suçtan daha arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan A.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı bir başka çalışmada ise çeşitli hırsızlık suçlarının zanlısı olarak aranan 21 yaşındaki B.A. gözaltına alındı. 09.07.2018 günü meydana gelen isyerinden ve kurumdan hırsızlık-is yeri dokunulmazlığını ihlal, 10.07.2018 günü meydana gelen işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 15.07.2018 günü meydana gelen açıktan hırsızlık, 06.05.2018 günü meydana gelen işyerinden ve kurumdan hırsızlık- konut dokunulmazlığının ihlali ve 21.07.2018 günü meydana gelen guveni kötüye kullanma gibi 5 ayrı hırsızlık suçunun şüphelisi olarak aranan B.A.’ mobese kayıtları ile birlikte mahkemeye sevk edildi. Tutuklananan B.A. cezaevine konuldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku