Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı

Kuşadası’nda 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü ile çeşitli hırsızlık suçlarından aranan bir şüpheli polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Camikebir Mahallesi Sabucalı Sokak’ta rutin devriye görevi...

Kuşadası’nda 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü ile çeşitli hırsızlık suçlarından aranan bir şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Camikebir Mahallesi Sabucalı Sokak’ta rutin devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği kontrol sırasında 43 yaşındaki A.Ö. isimli şahıs şüphe üzerine durduruldu. Yapılan kontrolde A.Ö.’nün hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve ayrıca iki ayrı suçtan daha arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan A.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı bir başka çalışmada ise çeşitli hırsızlık suçlarının zanlısı olarak aranan 21 yaşındaki B.A. gözaltına alındı. 09.07.2018 günü meydana gelen isyerinden ve kurumdan hırsızlık-is yeri dokunulmazlığını ihlal, 10.07.2018 günü meydana gelen işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 15.07.2018 günü meydana gelen açıktan hırsızlık, 06.05.2018 günü meydana gelen işyerinden ve kurumdan hırsızlık- konut dokunulmazlığının ihlali ve 21.07.2018 günü meydana gelen guveni kötüye kullanma gibi 5 ayrı hırsızlık suçunun şüphelisi olarak aranan B.A.’ mobese kayıtları ile birlikte mahkemeye sevk edildi. Tutuklananan B.A. cezaevine konuldu.