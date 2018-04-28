Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan biri cezaevi firarisi 4 kişi polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, Camiatik Mahallesi’ndeki bir evde gerçekleşen hırsızlık...

Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan biri cezaevi firarisi 4 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, Camiatik Mahallesi’ndeki bir evde gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelileri olan E.A ve S.I. isimli zanlılar yakalandı. Yapılan araştırmada, hırsızlık olayı zanlılarından E.A.’nın aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı bir başka çalışmada ise Kuşadası’ndaki bir motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi olan O.F.U. isimli kişi de çalıntı motosikletle birlikte yakalandı.

Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü nizamiyesinde görevli olan polisler, durumundan şüphelendikleri 24 yaşındaki S.C.’yi durdurarak, kimlik sorgulaması yaptı. GBT sorgulaması sonucu Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kredi kartı dolandırıcılığından arandığı ortaya çıkan S.C. gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin 3 ayrı çalışma sonucu gözaltına aldıkları aranan 4 kişi sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi.