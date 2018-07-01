Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda bir pansiyon odasından ve iki ayrı evden gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak tespit edilen 25 yaşındaki...

Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda bir pansiyon odasından ve iki ayrı evden gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak tespit edilen 25 yaşındaki S.T. isimli kişi Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Bu arada, Kuşadası polisinin gerçekleştirdiği 3 ayrı uygulamada da çeşitli suçlardan aranan A.K., M.K. ve R.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Her üç şüpheliyle ilgili çalışmalar sürüyor.