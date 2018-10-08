Kuşadası’nda “ Depremle Yaşamak “ konferansı düzenlendi

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Depremle Yaşamak” başlıklı bir konferansa ev sahipliği yaptı. Konferansta Prof. Dr. Ercan, katılımcılara Türkiye ve Ege Bölgesi’nin...

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Depremle Yaşamak” başlıklı bir konferansa ev sahipliği yaptı. Konferansta Prof. Dr. Ercan, katılımcılara Türkiye ve Ege Bölgesi’nin depremselliği hakkında bilgi verdi.

Kuşadası Belediyesi, Arama Kurtarma Ekibi (AKE) ve Türk Kadınlar Birliği Kuşadası Şubesi’nin işbirliği ile düzenlenen konferansa Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konferansın açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Türkiye topraklarının önemli fay hatları barındırdığına dikkat çekerek ülke olarak bu gerçekle yaşamaya alışmak gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın Aydın ve Kuşadası’ndaki birçok jeotermal kaynağın ortaya çıkmasına yardımcı olduğunu belirten Çengel, konferansın düzenlenmesini sağlayan tüm yetkililere teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Çengel’in ardından konuşan Kuşadası Kaymakamı Yücel ise özellikle Ege Bölgesi’nde büyük fay hatları bulunduğunu belirterek vatandaşların depreme hazırlıklı olması gerektiği ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Ercan konuşmasında, katılımcılara Türkiye ve Ege Bölgesi’nin depremselliği hakkında bilgi verdi. Kuşadası merkezli çok büyük depremler yaşanmayacağını belirten Ercan, Kuşadası’nı etkileyecek büyük depremlerin özellikle Sisam Adası’nda meydana geleceğini ifade etti. Ercan, Aydın ilinde depremsellik açısından en güvenli bölgenin Dilek Yarımadası Milli Parkı olduğunu ifade etti.