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25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:30

Kuşadası’nda dünyaya gelen 442 bebeğe ’Hoş geldin’ ziyareti

Kuşadası Belediyesi tarafından, ilçede ikamet eden ve yeni çocuk sahibi olan ailelere yönelik olarak başlatılan “Hoş Geldin Bebek” projesi devam ediyor. Kuşadası Belediyesi tarafından 2016 yılında yaşama geçirilen “Hoşgeldin Bebek”...

Kuşadası'nda dünyaya gelen 442 bebeğe 'Hoş geldin' ziyareti
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Kuşadası Belediyesi tarafından, ilçede ikamet eden ve yeni çocuk sahibi olan ailelere yönelik olarak başlatılan “Hoş Geldin Bebek” projesi devam ediyor. Kuşadası Belediyesi tarafından 2016 yılında yaşama geçirilen “Hoşgeldin Bebek” projesi kapsamında bugüne kadar 442 bebek ziyaret edildi.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevinçlerine ortak olmak amacıyla yaşama geçirilen “Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri kapsamında iki yılda ziyaret edilen ailelere içerisinde biberon, bebek bezi, hastane çıkışı beşli set, ıslak mendil, şampuan, tırnak makası, ateş ölçer ve battaniye gibi yeni doğan bir bebeğin tüm ihtiyaçlarının bulunduğu özel bebek çantalarını hediye etti.

Kuşadası’nda dünyaya gelen tüm bebeklere ulaşmayı amaçlayan Hoş Geldin Bebek projesinden yararlanmak isteyen aileler 6149744 numaralı telefondan bilgi alabilir.
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