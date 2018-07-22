Aydın’ın turizm beldelerinden biri olan Kuşadası’nda hafta sonu yoğunluğu yaşanırken, Dilek Yarımadası Milli Parkı’da yoğunluk nedeniyle araç girişine kapatıldı.

Kuşadası’nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Otellerin havuzları ile plajlar doldu, Dilek Yarımadası Milli parkı yoğunluk nedeniyle araç girişine kapatıldı.

Turizm sezonunun en yoğun günlerini yaşayan Kuşadası’nda hava sıcaklığı 38, deniz suyu sıcaklığı ise 26 dereceye ulaştı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 90’lara ulaşırken, buna hafta sonu için gelen günübirlik tatilciler de eklendi. Çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik tatilcilerle birlikte Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarında uzun kuyruklar oluştu. Plajlar, aquaparklar ve otellerin havuzları tatilcilerin akınına uğradı. Dünyanın en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı’na sabah 06.00 ile 13.00 saatleri arasında 1890 araç ve 264 yaya girişi gerçekleştirildi. Milli Park müdürlüğü aşırı yoğunluk nedeniyle ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla milli parkı saat: 13.00’den itibaren araç girişine kapatarak, ziyaretçilerin toplu taşıma araçlarıyla yapılması duyurusunda bulundu. Milli parka girebilenlerin bir kısmı deniz kum ve güneşin keyfini yaşadığı, bir kısmı da ağaçların altında piknik yaptı.