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25 Nisan 2018 Çarşamba 08:09

Kuşadası’nda inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kuşadası’nda çalıştığı inşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti.

Kuşadası'nda inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Kuşadası’nda çalıştığı inşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan 49 yaşındaki S.S. isimli bir işçi, dengesini kaybederek 12 metre yükseklikten yere düştü. Ağır şekilde yaralanan S.S. isimli işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlattı.
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