Kuşadası’nda kaçak göçmen operasyonu

Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 13’u çocuk, 5’i kadın 30 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından Kuşadası Körfezi’nde yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından...

Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 13’u çocuk, 5’i kadın 30 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından Kuşadası Körfezi’nde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından Kuşadası açıklarında lastik bir bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Görevlendirilen sahil güvenlik ekibi, lastik botu durdurarak, içerisindeki 25’i Suriye, 2’si Filistin ve 3’ü Irak uyruklu toplam 30 kaçak göçmeni yakaladı. Yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalışan kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.