Kuşadası’nda Kruvaziyer Turizmi

Aydın’ın Kuşadası İlçesi Ege Port limanına Bahama bayraklı 264 metre uzunluğunda, 70 bin groston ağırlığındaki Marella Discovery 2 son seferini gerçekleştirdi.Bin 815 İngiliz yolcusu ve 757 personeliyle Kuşadası’na 3’üncü seferini...

Aydın’ın Kuşadası İlçesi Ege Port limanına Bahama bayraklı 264 metre uzunluğunda, 70 bin groston ağırlığındaki Marella Discovery 2 son seferini gerçekleştirdi.

Bin 815 İngiliz yolcusu ve 757 personeliyle Kuşadası’na 3’üncü seferini gerçekleştiren Marella Discovery 2 isimli kurvaziyer gemisinden inen yolculardan 575’i otobüslerle Efes ve Meryem Ana turuna çıktı. Tur programına katılmayan bin 240 yolcu ise Kuşadası kent merkezine yönelerek alışveriş yaptı.

Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Azizi Güngör, “2018 Kuruvaziyer turizmi içerisinde Kuşadası’na 3 sefer yapan Bahama Bayraklı Marella Discovery 2’ 5 bin 239 yolcu getirdi” dedi.

Güngör, geminin Kuşadası’na hareketlilik kazandırdığını ifade ederek, " Normal şartlarda bugün sabah saatlerinde Kuşadası Ege Port limanına yanaşması beklenen Marella Discovery 2 hava koşulları nedeniyle Yunanistan’ın Siroz adasına uğramadan dün akşam saatlerinde Kuşadası Ege Port limanına yanaştı. Gemi yolcularının çoğunluğu akşam saatlerinden itibaren gemiden dışarı çıkarak Kuşadası’na akşam saatlerinde de hareketlilik kazandırarak Kuşadası esnafına büyük katkı sağladı" dedi.

Kruvaziyer turizminin önümüzdeki yıldan itibaren hareketlenmeye başlayacağını işaret eden Güngör, “2018 yılında bugüne kadar 139 kruvaziyer gemisi ile 110 bin 967 yolcu geldi. Sezon sonuna kadar 13 gemi daha ağırlayacağız. 2019 yılında artan rezervasyon sayılarıyla 200’ ün üzerinde bir gemi trafiği bekliyoruz. Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları iyiye gidiyor. Türkiye bu krizden yavaş yavaş çıkıyor. Büyük firmaların rotalarını yeniden Türkiye’ye çevirdiğini görüyoruz” dedi.

Güngör, Marella Discovery 2’nin akşam limandan ayrılarak Yunanistan’ın Skiathos adasına gideceğini ifade etti.