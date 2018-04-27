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27 Nisan 2018 Cuma 09:28

Kuşadası’nda MEBİM 147 semineri düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) İletişim Merkezi(MEBİM 147)’nin daha etkin kullanılması amacıyla Kuşadası’nda seminer düzenlendi. Amara Sea Light Hotel’de gerçekleştirilen seminere MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, MEB Bası ve Halkla İlişkeler...

Kuşadası'nda MEBİM 147 semineri düzenlendi
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Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) İletişim Merkezi(MEBİM 147)’nin daha etkin kullanılması amacıyla Kuşadası’nda seminer düzenlendi. Amara Sea Light Hotel’de gerçekleştirilen seminere MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, MEB Bası ve Halkla İlişkeler Müşaviri Emine Azdiken ve daire müdürleri katıldı.

Seminerde konuşan Müşavir Emine Azdiken, Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi, “MEBİM 147” eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bütün vatandaşlarımızdan gelen her türlü bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikâyeti, etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla kurulduğunu söyledi. Azdiken, " Bu iletişim merkezimizde 180 vatandaşımız görev yapmakta ve bunların 52’si engelli olmasıyla beraber yüzde 45’i kadın ve yüzde 85’i depremzede. Yürüttüğümüz iletişim merkezi hizmetleri haftanın 7 gününde 24 sat boyunca devam etmektedir. MEBİM 147’ye başvuruda bulunan vatandaşlarımıza 3 iş günü içerisinde cevap veriliyor " dedi.

Seminerin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ise milli eğitim bünyesinde büyük fedakarlık ve çabalarla önemli çalışmalara imza atıldığını ancak buna rağmen algı konusunda büyük sorun yaşadıklarını söyledi. Yapılan çalışmaları kamuoyuna yeteri kadar anlatamadıklarından yakınan Müsteşar Tekin, “ Bu olumsuzlukları kırmak için iletişim konusunda çalışmalar yapıyoruz. Kapılarımızı vatandaşlarımıza daha çok açıyoruz. MEBİM 147 sisteminin sağlıklı yürümesi bakanlığımızın çalışmalarının kamuoyuna aktarılmasında önemli katkılar sağlayacaktır. Vatandaşlarımızdan gelen başvuruların yaklaşık %95’i ilk kontakta, görüşme esnasında cevaplanarak vatandaşlarımız bilgilendirilmektedir. İletişim Merkezimiz “şeffaf yönetim anlayışının gereği olarak” vatandaşlarımızdan gelen her türlü talep, görüş ve öneriyi Bakanlığımızın ilgili birimlerine belirli aralıklarla raporlamakta, böylece vatandaşlarımızın Bakanlığımızın strateji ve eğitim politikası oluşturma çalışmalarına bizzat dâhil olmalarını sağlamaktadır. Ayrıca memnuniyet oranının da yüzde 90’la ulaşması önemli bir noktadır “ diye konuştu.
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