Kuşadası’nda okul öncesi bilim fuarı açıldı

STEM Keşif Haftası etkinlikleri kapsamında Kuşadası’nda ‘Okul Öncesi Bilim Fuarı’ düzenlendi.

Kuşadası Melahat Kıvanç Anaokulu’nun Sağlık caddesi üzerinde bulunan Halk Eğitim Merkezi ek binasında düzenlenen etkinliğe, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, İl Şube Müdürü Özden Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Emine Azdiken, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşı’nın okunmasının ardından konuşan Kuşadası Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, yıl sonuna yaklaşırken okul öncesi öğrencilerin yapmış olduğu çalışmaların sergilenmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Okul Öncesi Bilim Fuarı, çocukların hazırladıkları projelerle fikirlerini transfer etme yeteneğini, bilimsel düşünme becerisini geliştirmeleri açısından önem taşıyor. Geleceğin bilim adamlarını, geleceğin mühendislerini yetiştirmek için bu çalışmaları ana okullarımızdan başlayarak, tüm okullarımızda uygulamamız gerekiyor “ dedi.

Okul öncesi bilim fuarı açılışına katılan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Emine Azdiken ise, Okul Öncesi Bilim Fuarı’nın çocukların hazırladıkları projelerle fikirlerini transfer etme yeteneğini, bilimsel düşünme becerisini geliştirmeleri açısından önem taşıdığını söyledi. Azdiken, “Okul öncesi matematik ve fen ağırlıklı yapılan çalışmalarla, 2023 vizyonumuza, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine bu büyüyen nesil, gözleri ışıl ışıl olan bilim insanı olacak öğrencilerimiz tarafından ulaşılacağına yürekten inanıyorum. Çocuklarımız sayesinde proje üretmenin, bilimsel düşünmenin temellerini küçük yaşlarda atmış oldular. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim“ diye konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen açılış töreni ile sergi velilerin ve vatandaşların ziyaretine açıldı.