Kuşadası’nda otelciler açık hava partisinde bir araya geldi

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği ( KODER ) turizmciler 2019’a El Ele diyerek açık hava partisinde bir araya geldiler. Ramada Resort Otel Omega Arena’da yapılan partiye, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Özer Kayalı, Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ve turizm profesyonelleri katıldı.

Aegean Band Orkestrasının sahne aldığı gecede KODER Başkanı Tacettin Özden, bu yıl turizm sezonunun iyi geçtiğini, 2019 yılının daha iyi geçeceğini söyledi. Özden “ bu yıl düzlüğe çıktık. Kuşadası’nın turizmden başka bir geliri yok, bu nedenle turizme ve turiste sahip çıkmamız gerekir. Servis kalitesine önem vererek gelen misafirlerimizin memnuniyetini artırmalıyız. Yazın otellerimizde doluluk yaşandı. Şu anda bile yüzde 60-70’lerde doluluk yaşıyoruz. Gelenlerin arasında yıllardır Kuşadası’nı tercih edenler var, onlar burayı sevdikleri ve mutlu oldukları için geliyorlar. Biz KODER olarak Kuşadası’nı nasıl tanıtırız, nasıl marka değerini yükseltiriz, nasıl zenginleştirerek kalkındırırız diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kuşadası’nın tanıtımına önem vermeliyiz “ dedi.

Kuşadası’ndaki turizm paydaşlarının, esnafından otelcisine kadar birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Özden, Bizim ‘ Kuşadası Live ‘ adı altında bir tanıtım platformumuz var, biz bu platformu önemsiyoruz ve ilçemizin destinasyonlarını tanıtmak için çalışıyoruz, bu nedenle Kuşadası Live’ın tanıtımına destek bekliyoruz. Turizmin tanıtımı açısından en önemli unsurlardan biri de İzmir’e gelen uçak sayısı, biz tanıtımlarımızı iyi yaparsak, uçak sayısını arttırırsak, bölgemizin tamamı turizmden istediği payı alır. Turizm Bakanlığı’nın başında bu işten gelen biri var, bu nedenle bizleri çok iyi anlıyor. Bakanlık destinasyon tanıtım çalışmalarına önem veriyor “ diyerek Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın da ilçenin tanıtımına önem verdiğini, kendilerini tanıtım fuarlarında yalnız bırakmadığı için turizm paydaşları adına teşekkür etti.

Kuşadası Live’in tanıtım işlerini yürüten danışmanlık şirket yöneticisi Uğursal Uğur ‘da, yaklaşık bir yıl önce hayata geçirilen Kuşadası Live’in ilçe için önemli olduğunu söyledi. Destinasyon bazında yapılan çalışmalarda yörenin çok önemli bir tanıtıma gereksinimi olduğunu söyledi. Platformun özellikle yabancılar tarafından çok iyi takip edildiğini belirterek sosyal medya hesapları üzerinden rakamsal veriler sundu, herkesi destek vermeye çağırdı. 2019 turizm sezonun iyi geçmesi umutları ile düzenlenen gece pasta kesilmesi ile son buldu. Başta Otel Genel Müdürü Murat Üner olmak üzere Ramada Resort Otel çalışanları iyi bir ev sahipliği örneği gösterdiler.