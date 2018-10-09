Kuşadası’nda renk teorisi temalı sergi açıldı

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Mehmet Arslan Güven’in “Renkler, Renklerle, Renklere” isimli sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Güven’in, Goethe’nin renk teorisini temel alarak, fotoğraf kareleri üzerinde uyguladığı kimi özgün yöntemlerle oluşturduğu eserlerin yer aldığı sergi, açılışa katılan sanatseverler tarafından büyük bir ilgi ve beğeni ile karşılandı.

Sergi açılışında konuşan Güven, eserlerini İbramaki Sanat Galerisi’nde sergilemekten dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, sunduğu destekten dolayı Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti. Goethe Enstitüsü tarafından desteklenen sanatçı, renk teorisi üzerine 5 yıl çalıştığını, sergilediği eserlerin ve renklerin Kuşadası’nda çektiği fotoğraflardan ortaya çıktığını belirtti.

Mehmet Arslan Güven’in “Renkler, Renklerle, Renklere” isimli sergisi 14 Ekim tarihine kadar İbramaki Sanat Galerisi’nde sergilenecek.