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22 Temmuz 2018 Pazar 15:09

Kuşadası’nda seyir halindeki araçta yangın

Kuşadası’nda seyir halindeki bir aracın bagaj bölümünde çıkan yangın büyük korku ve paniğe yol açtı.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nın önemli ana arterlerinden biri olan ve hem insan hem de araç yoğunluğunun yaşandığı İnönü...

Kuşadası'nda seyir halindeki araçta yangın
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Kuşadası’nda seyir halindeki bir aracın bagaj bölümünde çıkan yangın büyük korku ve paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nın önemli ana arterlerinden biri olan ve hem insan hem de araç yoğunluğunun yaşandığı İnönü Bulvarı’nda seyir halinde olan M.C. yönetimindeki 35 MN 6578 plakalı araç bir anda yanmaya başladı. Aşırı sıcaklar nedeniyle bagaj bölümündeki kağıtların tutuşmasıyla başlayan yangın nedeniyle sürücü panikle yol kenarına aracını park etti. Çevreden yetişen esnafın yangın tüpleriyle yaptığı müdahalenin ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de katkısıyla yangın büyümeden söndürüldü ve hem araç sakinleri hem de vatandaşlar derin bir nefes aldı.
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