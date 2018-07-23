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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:22

Kuşadası’nda Soğucak Pazarı ilgi görüyor

Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle Soğucak Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kurulan Soğucak Üretici Sebze Meyve Pazarı vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.Çarşamba günü ve...

Kuşadası'nda Soğucak Pazarı ilgi görüyor
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Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle Soğucak Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kurulan Soğucak Üretici Sebze Meyve Pazarı vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Çarşamba günü ve hafta sonları Soğucak-Davutlar kavşağında bulunan pazar yerinde, Cuma günleri ise Soğucak Mahallesi Meydanı’nda kurulan üretici pazarı tüketicilere en taze sebze ve meyveyi aracısız sunuyor. Soğucak Üretici Sebze ve Meyve Pazarı, vatandaşlara iyi tarım uygulamalarıyla, yerel tohumlarla üretilen meyve ve sebzelere uygun fiyata ulaşma olanağı sunuyor.
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