Kuşadası’nda şüpheli bir kişi silah ve mermiyle yakalandı

Kuşadası’nda polisin şüphelenerek arama yaptığı bir kişinin üzerinden ruhsatsız silah ve silaha ait mermiler çıktı.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası şehir merkezinde rutin devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro...

Kuşadası’nda polisin şüphelenerek arama yaptığı bir kişinin üzerinden ruhsatsız silah ve silaha ait mermiler çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası şehir merkezinde rutin devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, Camikebir Mahallesi Öge Sokak’ta durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. İsminin U.U. olduğu belirlenen şüphelinin yapılan üst aramasında bir adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait 6 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.