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28 Nisan 2018 Cumartesi 04:04

Kuşadası’nda trafik kazaları: 1 yaralı

Kuşadası’nda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen ilk trafik kazasında 09 BBP 06 plakalı bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi...

Kuşadası'nda trafik kazaları: 1 yaralı
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Kuşadası’nda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen ilk trafik kazasında 09 BBP 06 plakalı bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refuje çarparak takla attı. Marina karşısında meydana gelen ikinci trafik kazasında da dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle bir otomobil, park halindeki bir parka araca çarparak, ters döndü. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Her iki kaza sırasında Atatürk Bulvarı’nın marina bölümü kısa bir süre trafiğe kapandı.
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