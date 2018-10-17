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17 Ekim 2018 Çarşamba 08:09

Kuşadası’nda Tütüncüler kavşağında yine kaza, 1 yaralı

Kuşadası’nda çevre yolundaki Tütüncüler Kavşağı’nda son 3 ay içerisinde 12 trafik kazası meydana geldi. Bu gece meydana gelen son kazada ise bir kişi yaralandı.Kuşadası’nda hem çevre yolu hem de şehir içindeki yolların asfalt ve bölünmüş...

Kuşadası'nda Tütüncüler kavşağında yine kaza, 1 yaralı
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Kuşadası’nda çevre yolundaki Tütüncüler Kavşağı’nda son 3 ay içerisinde 12 trafik kazası meydana geldi. Bu gece meydana gelen son kazada ise bir kişi yaralandı.

Kuşadası’nda hem çevre yolu hem de şehir içindeki yolların asfalt ve bölünmüş yol çalışmalarının ardından yaz sezonu ortasında yeni düzenleme yapılan Ege Mahallesi’ndeki Tütüncüler Kavşağı yeni haliyle adeta kazalara davetiye çıkarmaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, yeni düzenlemenin ardından 12 trafik kazasının meydana geldiği kavşakta bu gece yeni bir kaza daha oluştu. 09 BU 719 plakalı otomobil ile 09 BP 404 plakalı bir motosikletin dikkatsizlik nedeniyle çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada ayaklarından yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altın alındı. Kaza sonucu Kuşadası çevre yolunun Tütüncüler Kavşağı bölümü kısa süreli trafiğe kapandı.
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