AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 00:09

Kuşadası’nda ücretsiz çiçek dağıtımında izdiham

Kuşadası Belediyesi ile Caferli Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen Caferli Çiçek Şenliği, Caferli Meydanı’nda yapıldı.Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Çakar’ın sahne aldığı şenlikte çeşitli halk dansları grupları tarafından...

Kuşadası'nda ücretsiz çiçek dağıtımında izdiham
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kuşadası Belediyesi ile Caferli Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen Caferli Çiçek Şenliği, Caferli Meydanı’nda yapıldı.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Çakar’ın sahne aldığı şenlikte çeşitli halk dansları grupları tarafından sergilenen gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik sırasında gerçekleşen ücretsiz çiçek dağıtımı sırasında ise zaman zaman izdiham yaşandı.

Bu sene 5’incisi düzenlenen Caferli Çiçek Şenliği’ne Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Caferli Mahallesi’nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen şenlikte, geleneksel yemekler, el işi takılar ve doğal ürünlerin yer aldığı stantlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kuşadası ve çevre yerleşimlerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ücretsiz çiçek dağıtıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği çiçek dağıtımı sırasında zaman zaman izdiham yaşandı.

Şenlikte konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı vatandaşların, beşincisi düzenlenen Caferli Çiçek Şenliği’ne gösterdiği ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek önümüzdeki senelerde Kuşadası’nda benzeri şenlikler düzenlemek için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi. Başkan Kayalı’nın ardından konuşan Kuşadası Kaymakamı Aksoy ise Caferli Çiçek Şenliği’nin Caferli Mahallesi’nin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirterek şenlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku