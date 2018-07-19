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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:36

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu...

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
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Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada, Cumhuriyet Mahallesi’nde Hint keneviri yetiştirildiği tespit edilen bir eve baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada, saksılara ekilmiş vaziyette 4 kök Hint keneviri ile birlikte 8 gram esrar maddesi ele geçirildi. KOM ekipleri olayla ilgili T.K. isimli bir kişiyi gözaltına aldı.
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