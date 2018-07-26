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26 Temmuz 2018 Perşembe 07:22

Kuşadası’nda yer altı çöp konteynerlerinin sayısı 42’ye yükseldi

Kuşadası Belediyesi tarafından dört noktaya daha yer altı çöp konteyneri yerleştirildi.Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Ege Mahallesi 402. Sokak ile Cumhuriyet Camisi yanı, Cumhuriyet İlkokulu arkası ve Rahime Bilici İlkokulu yakınına...

Kuşadası'nda yer altı çöp konteynerlerinin sayısı 42'ye yükseldi
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Kuşadası Belediyesi tarafından dört noktaya daha yer altı çöp konteyneri yerleştirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Ege Mahallesi 402. Sokak ile Cumhuriyet Camisi yanı, Cumhuriyet İlkokulu arkası ve Rahime Bilici İlkokulu yakınına görüntü ve çevre kirliliği yaratan, koku yayan eski tip konteynerler yerine yeni yer altı konteynerleri yerleştirildi. İlçe genelinde toplam sayısı 42’ye ulaşan 5 metreküp çöp alma kapasitesine ve 2,5 metre derinliğe sahip yer altı çöp konteynerleri sayesinde atıklar vinç aracılığıyla el değmeden toplanıyor.
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