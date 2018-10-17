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17 Ekim 2018 Çarşamba 18:44

Kuşadası’ndaki göçmen olayıyla ilgili Aydın Valiliğinden yeni açıklama yapıldı

Kuşadası’nda sabah yaşanan göçmen olayıyla ilgili Aydın Valiliği’nden ikinci bir açıklama yapıldı. Kuşadası Yeniköy’de ’dur’ ihtarına uymayan kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüsü durdurmak için jandarma ekipleri tarafından...

Kuşadası'ndaki göçmen olayıyla ilgili Aydın Valiliğinden yeni açıklama yapıldı
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Kuşadası’nda sabah yaşanan göçmen olayıyla ilgili Aydın Valiliği’nden ikinci bir açıklama yapıldı. Kuşadası Yeniköy’de ’dur’ ihtarına uymayan kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüsü durdurmak için jandarma ekipleri tarafından açılan ateş sonucunda 1 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 7 kaçak göçmen de yaralanmıştı.

Aydın Valiliği’nden akşam saatlerinde yapılan ikinci açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: “ 17 Ekim 2018 Tarihinde, Jandarma Birimlerimize yasa dışı yollardan sınırın geçileceği ihbarı yapılması üzerine Selçuk-Kuşadası arası tali yolda Jandarma timlerince önlem alınmıştır. Kuşadası ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkiinde öncü tabir edilen araç durdurularak kontrol edilmiş, bu esnada arkadan gelen göçmenleri taşıyan minibüs tüm ikazlara rağmen durmayıp olay yerinden kaçmaya çalışmıştır. Devriyenin dur ihtarına uymayarak kaçan araç, tekerlerine ateş açılmak suretiyle durdurulmuştur. Bu sırada seken kurşunun isabet etmesi sonucu minibüste bulunan 1 kişi vefat etmiş, hafif yaralanan 7 kişi ise tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilmişlerdir. 4 organizatör ve 35 Irak, 15 Suriye, 2 Filistin uyruklu (11 Kadın ve 27 çocuk) olmak üzere toplam 52 düzensiz yasadışı göçmen yakalanmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir “
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