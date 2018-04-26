Kuşadası’ndan milletvekilliği için iki aday adayı

Kuşadası’ndan iki isim milletvekilliği için aday adaylıklarını açıkladı. Kuşadası’nda ilk açıklama Eski CHP ilçe Başkanı ve halen Kuşadası ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan Nail Özazman’dan geldi.Meclis üyeliğinden...

Kuşadası’ndan iki isim milletvekilliği için aday adaylıklarını açıkladı. Kuşadası’nda ilk açıklama Eski CHP ilçe Başkanı ve halen Kuşadası ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan Nail Özazman’dan geldi.

Meclis üyeliğinden istifa ederek CHP’den milletvekilliği aday adaylığını açıklayan Nail Özazman, “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde İlçe Başkanımız, Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığım görüşmelerin ardından aday adaylığı ile ilgili düşüncemi genel merkez ile de paylaştım. CHP’ye Aydın’da en çok oyu veren ve son dönemlerde ciddi sıkıntıları olan Kuşadamızın TBMM de temsil edilmesi artık bir gerekliliğine inanarak aday adayı oldum“ dedi.

Bu arada, milletvekilliği seçimleri için Kuşadası’ndan ikinci aday İyi Parti’den çıktı. Turizmci Haldun Türkşen, bugün düzenlediği basın toplantısıyla İyi Parti’den milletvekilliği için aday adayı olduğunu açıkladı. Elini taşın altına koymak için aday adayı olduğunu kaydeden Türkşen, “Sayın İl Başkanım, ilçe başkanım ve yöneticilerimin de bilgileri ve desteği doğrultusunda Aydın’dan İyi Parti milletvekili aday adayı olduğumu açıklıyorum. Unutulmamalıdır ki bunu birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız“ diye konuştu.