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12 Ekim 2018 Cuma 09:26

Liseli gençler hem hareket etti hem de çevre temizliği yaptı

Aydın Kuşadası ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Güvercin Ada Mesleki ve Teknik Lisesi, Hareketli Yaşam Ekibi şehir merkezinde yürüyüş yapıp Kadınlar Denizi’nde çevre temizliği yaptı.Okul Müdürü Tuncer Cünlü’nün...

Liseli gençler hem hareket etti hem de çevre temizliği yaptı
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Aydın Kuşadası ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Güvercin Ada Mesleki ve Teknik Lisesi, Hareketli Yaşam Ekibi şehir merkezinde yürüyüş yapıp Kadınlar Denizi’nde çevre temizliği yaptı.

Okul Müdürü Tuncer Cünlü’nün de destek verdiği faaliyette, öğrenciler bir yandan hareketliliğin sağlık için önemine değinirken diğer yanda da çevre temizliğinin önemine dikkat çekti. Okul olarak bu tür faaliyetleri geleneksel hale getirdiklerini belirten Okul Müdürü Taner Cünlü, “Okul olarak eğitim öğretim yılı programları çerçevesinde çeşitli aktivitelerle hem sağlıklı yaşam için hareketliliğin önemine hem de çevre temizliğinin önemine dikkat çekiyoruz. Bu yıl ilk olarak ‘Hareketli Yaşam Ekibi’mizle birlikte okulumuzdan beyaz bayraklı Kadınlar Denizi’ne kadar yürüdük. Hep birlikte burada çevre temizliği yaptık. Faaliyetimiz vatandaşlarımız tarafından da yoğun destek gördü” diye konuştu.
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