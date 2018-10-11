Mahalle sakinleri vefat eden bakkalını unutmadı

Aydın’ın Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi sakinleri, kendilerine yaklaşık 36 yıl hizmet eden ve emekli olduktan sonra Urfa’ya yerleşip burada vefat eden merhum bakkal Mustafa Uluoğlu’nu unutmadı. Mahalle sakinleri merhum bakkal adına lokma...

Aydın’ın Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi sakinleri, kendilerine yaklaşık 36 yıl hizmet eden ve emekli olduktan sonra Urfa’ya yerleşip burada vefat eden merhum bakkal Mustafa Uluoğlu’nu unutmadı. Mahalle sakinleri merhum bakkal adına lokma hayrı yapıp hatim okuttu.

Hasanefendi Mahallesi 1919 Sokak’ta bakkal dükkanı işleten Mustafa Uluoğlu, 36 yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrıldı. Dükkanını devreden ve memleketi Şanlıurfa’ya dönen Uluoğlu, kısa süre önce geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri, iyi ve kötü günlerinde yanlarında olan çok sevdikleri Uluoğlu’nu unutmadı. Kendi aralarında para toplayıp Uluoğlu için lokma hayrı yapan, hatim okutup dua eden mahalle sakinleri, Uluoğlu’nun isminin yıllarca bakkallık yaptığı 1919 Sokak’a verilmesi için de imza kampanyası başlatma kararı aldı. Uluoğlu’nun eski bakkal dükkanı önünde düzenlenen hayra, mahalle sakinlerinin ilgisi de yoğun oldu.

Mahalle sakinleri adına açıklama yapan Mahalle Muhtarı Ünal Aktaş, "Merhum Mustafa Uluoğlu, mahalle sakinlerimizin çok sevdiği ve saygı duyduğu esnaflarımızdan birisiydi. Kendisi mahalle sakinlerimize yıllarca bakkal olarak hizmet verdi. Gencinden yaşlısına kadar tüm vatandaşlarımıza çok iyi davranan, dürüst ve iyilik peşinde koşan bir arkadaşımızdı. Çok sevilen bakkal esnafımızı, kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve mahalle sakinlerimize de başsağlığı diliyorum" diye konuştu.