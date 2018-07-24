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24 Temmuz 2018 Salı 14:50

Makedonya ve Rumeli göçmenleri folklor festivali başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bu yıl 18’incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Folklor Festivali yarın başlıyor.Aydın Büyükşehir Uluslararası Makedon ve Rumeli Göçmenleri Derneği işbirliğiyle...

Makedonya ve Rumeli göçmenleri folklor festivali başlıyor
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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bu yıl 18’incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Folklor Festivali yarın başlıyor.

Aydın Büyükşehir Uluslararası Makedon ve Rumeli Göçmenleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen festivalde Makedon ve Rumeli göçmenlerinin halk dansları sahnelenecek ve birbirinden değerli sanatçılar tarafından halk ezgileri seslendirilecek. 25-28 Temmuz tarihleri arasında Aydın’ın çeşitli yerlerinde düzenlenecek olan etkinlikler, yarın saat 19’da İncirliova Meydanı’nda yapılacak kortej ve folklor gösterisiyle başlayacak. Saat 21’de ise Efeler ilçesinde Çeştepe Eski Belediye Meydanı’nda Makedonya Kud Jane Sandanski Grubu folklor gösterisi düzenlenecek. Gösterinin ardından yine burada Arif Şentürk halk konseri gerçekleştirilecek.

Etkinliğin ikinci gününde ise Kuşadası Barış ve Dostluk Meydanı’nda saat 21’de sahne ve folklor gösterileri düzenlenecek. Cuma günü saat 20’de Söke’nin Güllübahçe Mahallesi’nde, 21.30’da da Söke Uğur Mumcu Parkı’nda folklor gösterileri gerçekleştirilecek.

Festivalin son günü olan cumartesi günü Aydın Atatürk Kent Meydanı’ndaki gösterilerle heyecan doruğa çıkacak. Burada saat 20’de başlayacak gösterilerde sahneye ilk olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Halk Dansları Grubu çıkıp folklor gösterisi sunacak. Daha sonra Çamdibi Bandosu birbirinden güzel ezgileri seslendirecek.

Rumelili Yakup ve İzmir Karşıyaka Folklor Grubu’nun gösterisiyle devam edecek olan gece, Makedonya Kud Jane Sandanski Grubu folklor gösterisi ile "Tajci Markova ve Fazli"nin gösterileriyle devam edecek. Gecenin sonunda ise festivale katılan tüm gruplar final gösterisi gerçekleştirecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’da birçok kültürün bir arada kardeşçe yaşadığını belirterek; "Aydın kültürlerin buluşma noktası. Makedonya ve Rumeli göçmenlerimizin halk danslarının sahneleneceği, onların yüreklerine dokunacak şarkıların seslendirileceği festivalimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" diye konuştu.
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