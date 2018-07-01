Meslek Komiteleri sektör toplantılarıyla sorunları yerinde tespit ediyor

Kuşadası Ticaret Odası’nın kafe, bar restoran ve eğlence sektörünü temsil eden 3. Meslek Komitesi, sektörlerine yönelik yaptıkları toplantılar ile sorunları yerinde tespit ediyor, çözüm önerilerini dinliyor.İlk toplantısını Balıkçılar...

Kuşadası Ticaret Odası’nın kafe, bar restoran ve eğlence sektörünü temsil eden 3. Meslek Komitesi, sektörlerine yönelik yaptıkları toplantılar ile sorunları yerinde tespit ediyor, çözüm önerilerini dinliyor.

İlk toplantısını Balıkçılar Meydanı ve Güvercinada Yolu esnafı ile, ikinci toplantısını Atatürk Bulvarı esnafı ile yapan KUTO 3. Meslek Komitesi üyeleri, son olarak Davutlar ve Güzelçamlı’daki sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantılara, 3. Meslek Komitesi Başkanı Armağan Barın, Başkan Yardımcısı Mutlu Menderes Acar, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Seydi Yıkılmaz, Meclis Üyesi İbrahim Umut Pancar, Komite Üyeleri Hibeti Alkan ve Ahmet Öz katılarak, sektör temsilcilerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini yerinde dinledi.

Önümüzdeki günlerde Kadınlar Denizi, Kaleiçi ve Barlar sokağındaki yeme-içme sektörü üyeleriyle de bir araya gelecek olan 3. Meslek Komitesi üyeleri tarafından toplantılar sonucunda elde edilen veriler ve çözüm önerileri, rapor haline getirilerek Kuşadası Ticaret Odası tarafından ilgili makamlara iletilecek.

11 Meslek Komitesi olan Kuşadası Ticaret Odası’nın diğer meslek komiteleri de, kendi sektörleri ile ilgili çalışmalarına devam ediyor.