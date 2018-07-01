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01 Temmuz 2018 Pazar 13:20

MHP İl Başkanı Pehlivan: Denizcilik ülkenin güvenliği için vazgeçilmez bir öneme sahiptir

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada denizciliğin sadece taşıma ve balıkçılık değil aynı zamanda ülkenin güvenliği için olmazsa olmaz şartlardan olduğunu söyledi.Kabotaj...

MHP İl Başkanı Pehlivan: Denizcilik ülkenin güvenliği için vazgeçilmez bir öneme sahiptir
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MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada denizciliğin sadece taşıma ve balıkçılık değil aynı zamanda ülkenin güvenliği için olmazsa olmaz şartlardan olduğunu söyledi.

Kabotaj Bayramı dolayısıyla basın açıklaması yapan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türk Milletinin denizlerdeki hakimiyetinin ilanıdır. Denizcilik sadece bir taşıma çeşidi değildir. Denizcilik, ticaret, enerji, balıkçılık ve güvenlik açısından Türkiye’nin gücünün aynasıdır. Denizlerimiz, Türk vatanının güvenliği Türk Milletinin refahı için vazgeçilmez öneme sahiptir. Büyük Türk Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle çıkarılan Kabotaj Kanunu’nun önemi, günümüzde yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmelerle çok daha iyi anlaşılmaktadır. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türk denizci şehit ve gazileri saygıyla anıyor, Türk Milletimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyorum” dedi.
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