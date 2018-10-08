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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:29

Milletvekili Tezcan, “Büyükşehir adayımız Özlem Çerçioğlu’dur”

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaretinde, 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde CHP’nin Aydın Büyükşehir adayının Özlem Çerçioğlu olduğunu söyledi.CHP Aydın Milletvekilleri...

Milletvekili Tezcan, 'Büyükşehir adayımız Özlem Çerçioğlu'dur”
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Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaretinde, 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde CHP’nin Aydın Büyükşehir adayının Özlem Çerçioğlu olduğunu söyledi.

CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti. Milletvekili Bülent ziyarette konuşan Tezcan, Milletvekili olarak Türkiye’ye hizmet etme çabası içerisinde olduğunu ifade ederek, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız, 2019 yılındaki yerel seçimlerde adayımızdır, bu açık ve nettir, adayımız Özlem Çerçioğlu’dur” dedi.

Yerel seçim çalışmalarının startını verdiklerini ifade eden CHP aydın Milletvekili Bülent Tezcan, “Önümüzde 2019 yılında yerel seçimler var. Bu çerçevede Aydın örgütümüz tüm alanlarda seçimlere ciddi esaslı bir biçimde hazırlanıyor. Bugün sadece bizim tanıyıp sevdiğimiz değil, bütün Türkiye’nin sevdiği değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret ettik. Aydın Büyükşehir Türkiye’de marka olmuş belediyelerimizin başında geliyor. Türkiye’de genel başkanımızın bir yıl önce önümüzdeki yerel seçimlerde ‘belediye başkan adayımız’ diye ilk gösterdiği yeni döneminde ilk belediye başkan adayıdır. 31 Mart 2019 seçimlerinde de bir sene önce açıklandığı üzere belediye başkan adayımızdır. Aydın’da büyükşehirde aday sorunumuz çözülmüş değil, büyükşehirde belediye başkanlığı seçimi sorunu da bu şekilde çözülmüş oluyor. Aydın’da 17 ilçemiz var. Önümüzdeki süreçte, 17 ilçede bu çalışmaları daha büyük bir güçle devam ettireceğiz. Önceki yerel seçimlerde kaybettiğimiz belediyelerimiz vardı. Bunları da bu seçimde bu kervana yeniden katacağız. Ele ele vereceğiz, çalışacağız ve başaracağız” diye konuştu.
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