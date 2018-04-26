Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin:

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, öğretmenlerin 14 Haziran ile 24-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacaklarını belirterek, bayram tatili ve seçim nedeniyle yapılan düzenlemeye açıklık getirdi.

"MEBİM 147" semineri için Kuşadası’na gelen Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, okulların tatil olmasının ardından Ramazan Bayramı ve seçimlerin peş peşe gelmesi nedeniyle 2018 döneminde öğretmenlerin yürütecekleri mesleki çalışmaların takvimini gözden geçirdiklerini açıkladı. Verimli bir mesleki çalışma dönemi temennisinde bulunan Müsteşar Tekin, “Öğretmenlerimizin, mesleki çalışma takvimini hem bayramlarını güzelce geçirebilmeleri hem de seçim sürecinde demokratik haklarını rahatça kullanabilmeleri açısından revize ettik. Öğretmenlerimiz mesleki çalışmalarının ilk haftasını, 9-13 Haziran tarihleri arasında, görev yaptıkları okullarda, ikinci haftasını, 18-22 Haziran tarihleri arasında ise istedikleri il ve ilçelerde milli eğitim müdürlüklerine başvurularını yaparak yürütecekler. 14 Haziran Arife Günü ve 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacaklar. Hem bayram tatili hem de seçim süreci nedeniyle böyle bir değerlendirme yaptık. Bu vesileyle bütün çalışma arkadaşlarıma verimli bir mesleki çalışma dönemi diler, bu vesileyle emeklerinden dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ederim" diye konuştu.