Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, OKT Trailer fabrikasını gezdi

AYDIN (İHA) – Efeler Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, alan seçmelerinden önce OKT Trailer Fabrika ve üretim bantlarını gezerek yerinde inceledi.

Gezi kapsamında, OKT eğitim salonunda öğrencilere fabrika ve faaliyetleri hakkında bilgiler aktarıldı. Ardından İnsan Kaynakları departmanı meslek edinmenin avantajları ve ileriye dönük planlamalar dâhilinde meslek ve kariyer seçimlerinin şekillenmesi gibi konularda kısa bir brief verdi. Son olarak şirket üretim ve kalite sorumluları gruplar halinde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencilerini fabrika turuna çıkardı.

Geziye katılan 250’ye yakın öğrenci OKT Trailer üretim bantlarında tanker, silobas, damper başta olmak üzere tüm mamul ve parçalarının üretim aşamalarını görerek yetkililerden bilgi aldı. Fabrika Yetkilileri, alan seçmeleri kapsamında fikir edinmek amaçlı şirkete ziyarete gelen öğrencilerin sorularını tek tek yanıtlayarak gelecek planları ve meslek seçimleri konusunda paylaşımda bulundular. Öğrencilerin geleceklerinin şekillenmesi adına çok verimli bir etkinlik olduğunu vurgulayan OKT Trailer yetkilileri, sadece Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri değil tüm öğrencileri OKT Akademi’ye beklediklerini ve eğitimler sonrasında istihdam sağlamak üzere kapılarının her zaman açık olduğunu belirttiler.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim veren öğretmenler ise OKT Trailer fabrikalarına yapılan gezinin öğrenciler açısından oldukça faydalı olduğunu, öğrencilerin iş yaşamı ve fabrika proseslerini canlı olarak görmelerinin üretim sektörüne olan ilgilerini ve teknolojiye olan meraklarını artırdığını ifade ettiler.