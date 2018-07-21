Misafirliğe gittikleri evde öldüren çift son yolculuklarına birlikte uğurlandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, zanlı Mustafa Duran’ın boşanmak üzere olduğu eşinin aralarında bulunduğu kalabalığa ateş açarak öldürdüğü 5 kişi arasında bulunan ve olay anında misafirlik amacıyla adreste bulunan Mehmet ve Filiz Kahya...

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, zanlı Mustafa Duran’ın boşanmak üzere olduğu eşinin aralarında bulunduğu kalabalığa ateş açarak öldürdüğü 5 kişi arasında bulunan ve olay anında misafirlik amacıyla adreste bulunan Mehmet ve Filiz Kahya çifti son yolculuklarına birlikte uğurlandı.

Eşi Tülin Duran ile boşanma aşamasında olan Mustafa Duran’ın yanında getirdiği 2 pompalı tüfekle kayınpederinin evinde yemek yemekte olan kalabalığa rastgele ateş etmesi sonucu evde misafir olarak bulunan Mehmet Kahya ve eşi Filiz Kahya, kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç ve eşi Emine Özlem Karakılıç olay yerinde, diğer kayınbirader Birol Karakılıç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, eşi ve kızı Tuğçenur Duran’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen Mehmet Kahya ve eşi Filiz Kahya’nın cenazeleri öğle saatlerinde morgdan alınarak Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıkent Mahallesine getirildi. Son kez getirildikleri baba ocağında helallik alınan çiftin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana son yolculuklarına dualarla uğurlandı. Cenaze töreninde çiftin yakınları gözyaşlarına hakim olmadı.

Öte yandan, olay anında çiftin yanında olan ve silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan 9 yaşındaki oğulları Utku Kahya’nın şoka girmiş olması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve kendisine psikolojik destek verileceği öğrenildi.