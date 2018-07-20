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20 Temmuz 2018 Cuma 15:46

Mustafa Tatar, TÜRSAB Kuşadası YTK Başkanlığı’na adaylığını açıkladı

TÜRSAB Kuşadası Yöresel Temsil Kurulu (YTK) seçimleri 27 Temmuz 2018 Cuma günü Kuşadası’nda yapılacak. Regal Turizmin sahibi Mustafa Tatar Kuşadası YTK Başkanlığı için adaylığını açıkladı.Kuşadası, Aydın, Didim ve Nazilli’deki...

Mustafa Tatar, TÜRSAB Kuşadası YTK Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
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TÜRSAB Kuşadası Yöresel Temsil Kurulu (YTK) seçimleri 27 Temmuz 2018 Cuma günü Kuşadası’nda yapılacak. Regal Turizmin sahibi Mustafa Tatar Kuşadası YTK Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Kuşadası, Aydın, Didim ve Nazilli’deki acentelerin temsil edildiği Kuşadası TÜRSAB YTK başkanlığı için adaylığını açıklayan Mustafa Tatar, sorunların çözümü için değişimin şart olduğunu söyledi. Bölgedeki tüm acenteleri temsil eden bir YTK için yola çıktıklarını anlatan Tatar, “ TÜRSAB Genel merkezi ile diyalog halinde olacağız ve mesleki sorunların çözümü için elbirliği ile çalışacağız. Acentelerimize gerekli önemi vereceğiz. Tüm sorunlarında yanlarında olacağız. TÜRSAB’daki değişimi tepeden başlattık ve genel merkez seçimlerinde “ Bize Değişim Gerek “ sloganıyla hareket ettik: Şimdi bu değişimi Yöresel Temsil Kurullarında da harekete geçiriyoruz. TÜRSAB üyesi değerli acentelerimizin desteğiyle seçimlerde değişimi gerçekleştireceğimize inanıyorum “ dedi.
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