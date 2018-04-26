Müsteşar Tekin, Aydın STEM Merkezi’nin açılışını yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Aydın STEM Merkezi olarak kullanılacak hizmet binasının açılışını yaptı.

Bir takım ziyaretler için Aydın’a gelen Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Efeler Sosyal Bilimler Lisesi’ndeki incelemelerinin ardından Aydın İl Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Aydın Ölçme ve Değerlendirme, E-Sınav ve STEM Merkezi olarak kullanılacak olan hizmet binasının açılışını yaparak merkezi gezdi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından hizmet binasını gezen ve görevlilerden bilgi alan Tekin, STEM Merkezi’ni çok beğendiğini ifade ederek bu merkezin Aydın’a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Tekin, “Genel olarak biz her yıl Mayıs ayından itibaren dönem sonu değerlendirmelerini yapmak üzere, taşradaki, Anadolu’daki değişik illere gidiyoruz. Okul müdürleri, öğretmenleri, il yöneticilerimizle oturup değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Bugün de Aydın’a geldik, bu tür toplantılarımızı yaptık. Öğretmenlerimizle değerlendirme yaptık. Birazdan okul müdürlerimizle bir değerlendirme yapacağız. Aydın’la ilgili bir sıkıntı varsa neler yapabileceğimizi tartışacağız Vali beyi ziyaret edip Aydın’dan ayrılacağız. Aydın’a bu yıl kısmet oldu ilk defa geldik. Bu çerçevede değerlendirmelerimizi yaptık. Her şey gayet güzel, ufak tefek eksikliklerimiz var. Onları da inşallah tamamlayacağız. Güzel bir ortamın açılışını yaptık. Çocuklarımız okulda öğrendiklerini uygulamalı olarak burada simülasyonlarını görecek. Çok yararlı olacak bir etkinlik olmuş, inşallah hayırlara vesile olur” dedi.

Açılış törenine Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.