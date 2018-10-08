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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:29

Nazilli 5 yıldır polis okulunu bekliyor

Nazilli Ticaret Odası (NTO) Başkanı Nuri Arslan, 2012 yılında binası depreme dayanıksız olduğu gerekçesi yenisi yapılmak koşulu ile yıkılan polis okulunun aradan geçen süreye rağmen yapılmadığını belirtti. Bu konuyu Meclis’te gündeme...

Nazilli 5 yıldır polis okulunu bekliyor
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Nazilli Ticaret Odası (NTO) Başkanı Nuri Arslan, 2012 yılında binası depreme dayanıksız olduğu gerekçesi yenisi yapılmak koşulu ile yıkılan polis okulunun aradan geçen süreye rağmen yapılmadığını belirtti. Bu konuyu Meclis’te gündeme getiren Aydın Milletvekili Adnan Sezgin’e teşekkür etti.

Nazilli’de yıllarca hizmet veren polis okulunun 2012 yılında depreme dayanıksız olduğu için yıkıldığını ancak geçen süre zarfında verilen tüm sözlere rağmen yenisinin yapılmadığını belirten Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, binlerce esnafın Polis Okulu’nu beklediğini kaydetti.

“Nazilli polis okulunun yokluğu esnaf için kanayan yaradır”

Nazilli’de yıllarca hizmet veren Polis Meslek Yüksek Okulu’nun 2012 yılında yıkılmasından sonra 2013 yılından bu yana okulun bir an önce yapılması yönündeki talepleri dillendirdiklerini kaydeden Başkan Nuri Arslan, “Nazilli Polis M.Y.O yıllardır bölgemiz halkı, esnafı ve tüccarı için kanayan bir yaradır. 2012 yılında deprem yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle yıkılan okul binası için; yatırım bütçesine alındığı, en kısa sürede yeniden inşa edileceği ve okulun açılacağı söylenmesine karşın hiçbir şey yapılmadı. 2013 yılından itibaren Ticaret Odası olarak bu konuyu her platformda dile getirmemize, hazırladığımız dosyaları bölge milletvekillerimize teslim etmemize rağmen tatmin edici bir karşılık göremedik. Bu konuyu TBMM’ye taşıdığı Vekilimiz Adnan Sezgin’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Nuri Arslan ayrıca yaklaşık 4 bin üyesi olan Nazilli Ticaret Odası’nın tüm siyasi partilere aynı mesafede olduğunu ancak üyelerin ve bölgenin sorunlarına sahip çıkanlara teşekkür borçlu olduklarını kaydetti.
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