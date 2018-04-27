Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Alamut’ta sanatseverlerle buluştu

Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu, ‘Dokuz Canlıyı Biz Böyle Oynadık’ adlı oyunlarını Bozdoğan’ın Alamut Mahallesinde sahneledi.Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun hazırladığı tek perdelik Dokuz Canlıyı Biz Böyle Oynadık...

Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu, ‘Dokuz Canlıyı Biz Böyle Oynadık’ adlı oyunlarını Bozdoğan’ın Alamut Mahallesinde sahneledi.

Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun hazırladığı tek perdelik Dokuz Canlıyı Biz Böyle Oynadık isimli tiyatro oyunu Bozdoğan’a bağlı Alamut Mahallesi’nde sahnelendi.

Yönetmenliğini Mukaddes Yüksel’in yaptığı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sahnelenen oyun, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu eğitmeni Mukaddes Yüksel tarafından Tayfun Türkili’nin ‘9 Canlı’ isimli tiyatro oyunundan uyarlanan gösteride Abdullah Köner, Canan Çengelci, Gizem Kaşıkçı, Yusuf Gülsar, Ender Çetin, Ömer Özocak, Orhan Üge, Cihan Kaan Tarhan, Elif Dizili, Nurşen Kozarlı, Halil Sumu sahne aldı.