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24 Temmuz 2018 Salı 08:59

Nazilli Belediyesi’nden İngilizce fırsatı

Nazilli Belediyesi ile İngiliz Kültür Yabancı Dil Okulu arasında protokol imzalandı.Protokole göre, Nazilli Belediyesi’nde görevli tüm personel ve birinci derece yakınları, İngiliz Kültür Yabancı Dil Okulu tarafından verilen dil eğitimlerinden...

Nazilli Belediyesi'nden İngilizce fırsatı
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Nazilli Belediyesi ile İngiliz Kültür Yabancı Dil Okulu arasında protokol imzalandı.

Protokole göre, Nazilli Belediyesi’nde görevli tüm personel ve birinci derece yakınları, İngiliz Kültür Yabancı Dil Okulu tarafından verilen dil eğitimlerinden indirimli olarak faydalanabilecek.

Nazilli Belediyesi, çalışanlarının indirimli olarak dil eğitimi alabilmesi için İngiliz Kültür Yabancı Dil Okulu ile protokol imzaladı.

Yabancı dil bilmenin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Dilerim böyle bir fırsatı tüm personelimiz değerlendirip kendini dil konusunda yetiştirir. Günümüzde yabancı dil bilmek büyük bir ihtiyaçtır. Bu anlamda böyle bir protokole imza atmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

İngiliz Kültür Yabancı Dil Okulu idarecilerine ve öğretmenlerine teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akkaya, “İmzalamış olduğumuz protokol sayesinde personelimiz, yerli ve yabancı uzman eğitmenler eşliğinde İngilizce öğrenme fırsatı yakalamış olacak. Belediye çalışanlarımızın bu anlamda kendilerini yetiştirip geliştirmeleri bizim için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.
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