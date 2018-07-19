Nazilli sokakları modernleşiyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle 1857 sokakta parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Yeşil Mahalle 1857 sokakta 8 metre genişlik ve 200 metre uzunluktaki alanda kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Çift yönlü olarak yenilenen yolun kısa sürede yaya ve araç trafiğine açılacağını belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Nazillimizin en hızlı büyüyen ve gelişen mahallelerinden biri olan Yeşil Mahallemizde yol açma ve yenileme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 1857 sokaktaki yol çalışmalarının büyük bir bölümünü tamamladı. Kalan yolumuzda bir iki gün içinde tamamlanacak. Devlet Hastanesi’nin kuzeyinde kalan bu yolun kısa sürede tamamlanması bizim için önemliydi. Bugün de ekiplerimiz bağlantı yolunun yapılması için çalışmalarını sürdürüyor. Diğer mahallelerimizde gösterdiğimiz özveriyi burada da gösterdik. Çalışmalarından dolayı ekiplerimize teşekkür ediyorum. Modern ve kullanışlı cadde ve sokaklarımız ilçemizde yaşayan herkese hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.