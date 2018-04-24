Nazilli Ticaret Odası ve Borsası TOBB’u ziyaret etti

Nazilli Ticaret Odası ve Nazilli Ticaret Borsası heyetleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Nazilli’de oda ve borsanın birlikte düzenlediği organizasyonla gerçekleştirilen ziyareti memnuniyetle ve takdirle karşıladığını dile getirdi. Seçimlerin geride kalmasıyla her türlü rekabet ortamından uzaklaşılması gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, bölge ve ülke refahı için atılacak her adımda oda ve borsa başkanlarına tam destek vereceğini sözlerine ekledi. Heyet güncel konularda istişarelerde bulunduktan sonra hediyelerin takdim edilmesiyle ziyareti sonlandırdı.