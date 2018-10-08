Nazilli’de Batman Şehitleri için lokma döküldü, mevlit okundu

Aydın’ın Nazilli İlçesinde Nazilli Belediyesi, MHP Nazilli İlçe Teşkilatı, Nazilli Ülkü Ocakları Başkanlığı, MHP Nazilli Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Batman’da şehit olan 8 asker ve tüm terör şehitleri için mevlit okutulup...

Aydın’ın Nazilli İlçesinde Nazilli Belediyesi, MHP Nazilli İlçe Teşkilatı, Nazilli Ülkü Ocakları Başkanlığı, MHP Nazilli Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Batman’da şehit olan 8 asker ve tüm terör şehitleri için mevlit okutulup lokma dağıtıldı.

Nazilli Belediye Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte beş bin kişilik lokma dualar eşliğinde vatandaşlara dağıtıldı. Nazilli Belediye Başkanı başta olmak üzere mahalle muhtarlarının da katıldığı etkinlikte vatandaşlar terör şehitleri için el açıp dua etti. Teröre lanet yağdıran vatandaşlar küçük çocukları öksüz bırakan teröristleri de lanetledi.

Vatan için canını seve seve vermiş olan kardeşleri ve vatan evlatları için lokma hayrı düzenlediklerini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Nazilli Belediyesi, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı, Ülkü Ocakları ve yan kuruluşları ile beraber böyle bir hayrımızın olmasını istedik. Bu vatan için, bu millet için, bu bayrak için, dinimiz için şehit olanlara Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Allah nur içinde yatırsın. Onların haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Çünkü vatan için can vermek herkese nasip olmaz. Şehitlik herkese nasip olmaz. Hepimiz de birer şehit olmak için neferiz. Allah Türkiye Cumhuriyeti devletini kainat var olduğu sürece var etsin. Milletimiz var olsun. Devletimiz var olsun. Önemli olan devletimizin ve milletimizin var olması” dedi.