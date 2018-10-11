Nazilli’de fahiş fiyata geçit yok

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak "haksız kazanç" elde edilmesini engellemek amacıyla ilçe genelindeki bakkal ve marketlerde denetim yaptı.Stokçuluğun...

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak "haksız kazanç" elde edilmesini engellemek amacıyla ilçe genelindeki bakkal ve marketlerde denetim yaptı.

Stokçuluğun önüne geçmek ve vatandaşların ekonomik çıkarlarını korumak adına yapılan denetimlerin devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Ekiplerimiz bakkal ve marketlerdeki fiyat etiketinin mevzuata uygun olup olmadığını, reyonlardaki fiyatlarla kasadaki fiyatları tek tek inceledi. Stokçuluk ve fahiş fiyatlar ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı gereken yasal yaptırımlar uygulanacak. Zabıta ekiplerimiz kent merkezinde bulunan marketlerin raflarındaki ürünlerin üretim koşullarını, fiyat etiketlerini, etiket ve kasada fiyat farkı olup olmadığını kontrol ediyor. Mevzuata uymayanlar hakkında İl Ticaret Müdürlüğümüz gerekli yasal işlemleri yapacak” diye konuştu.