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30 Nisan 2018 Pazartesi 17:40

Nazilli’de kandil şerbeti geleneği bozulmadı

Nazilli Belediyesi tarafından Berat Kandili’ne özel olarak hazırlatılan 3 ton şerbet, yaklaşık 15 bin kişiye ikram edildi. Vatandaşlara şerbet ikram eden Başkan Alıcık, tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni kutladı.Nazilli Belediyesi tarafından...

Nazilli'de kandil şerbeti geleneği bozulmadı
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Nazilli Belediyesi tarafından Berat Kandili’ne özel olarak hazırlatılan 3 ton şerbet, yaklaşık 15 bin kişiye ikram edildi. Vatandaşlara şerbet ikram eden Başkan Alıcık, tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni kutladı.

Nazilli Belediyesi tarafından hazırlatılan geleneksel kandil şerbeti, Belediye Meydanı’ndaki Osmanlı Çeşmesinden akıtılarak, yaklaşık 15 bin kişiye dağıtıldı.

Vatandaşlara şerbet ikram ederek kandillerini kutlayan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık “Kandil şerbeti geleneğimizi diğer dini günlerde olduğu gibi Berat Kandili’nde de bozmadık. Osmanlı Çeşmemizin altındaki şerbet için ayrı bir hazne bulunuyor. Çeşmelerin 4 tanesinden su diğer 4’ünden şerbet akıyor. Vatandaşlarımız bu uygulamadan oldukça memnun. Kandil şerbeti geleneğimiz devam edecek” diye konuştu.
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