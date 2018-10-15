AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 21:48

Nazilli’de lastik satış mağazası alevlere teslim oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir lastik satış mağazasında çıkan yangın mahalleyi duman altında bıraktı. Yangında lastik satış mağazası tamamen kullanılmaz hale gelirken yangına müdahale eden itfaiye ekipleri üst katlarda kalan ve dumandan...

Nazilli'de lastik satış mağazası alevlere teslim oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir lastik satış mağazasında çıkan yangın mahalleyi duman altında bıraktı. Yangında lastik satış mağazası tamamen kullanılmaz hale gelirken yangına müdahale eden itfaiye ekipleri üst katlarda kalan ve dumandan etkilenen vatandaşları ve çocukları kurtardı. Dumandan etkilenen itfaiye erleri, vatandaşlar ve çocuklar 112 ekipleri tarafından müdahale edilerek ilk tedavileri olay yerinde yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Nazilli ilçesinde Yenimahalle Nazilli Otogarı karşısında bulunan 8 katlı bir apartmanın altındaki lastik satış mağazasında yangın çıktı. Mağazadan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeyi aradı. Mağazadaki malzemelerin tamamının yanıcı olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangında mahalle duman altında kaldı. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Nazilli-Aydın karayolu kenarında meydana gelen yangın nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapatıldı. Bu arada güvenlik gerekçesiyle apartmanda yaşayanların binaları boşaltmaları istendi.

Yangında yanan lastikler nedeniyle ortaya çıkan duman büyük bir alana yayılırken üst katları da etkileyen duman nedeniyle binada bulunan çocuklar ve vatandaşlar etkilendi. İtfaiye ekiplerinin çabaları ile binadakiler karayolunda bekleyen 112 ekiplerine ulaştırıldı. İlk tedavileri yapılan çocukların ve vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan yangına büyük bir çabayla müdahale ede ve kontrol altına alana itfaiyecilerden bazıları dumandan etkilendi. Kusma ve bulantı yaşayan görevlilere 112 ekipleri ilk yardımda bulundu.

Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sonrasında işyerinin tamamının hasar gördüğü belirlendi. Çok sayıda itfaiye ekibinin görev yaptığı yangında bir süre kapalı kalan Nazilli-Aydın Karayolu tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku