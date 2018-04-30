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30 Nisan 2018 Pazartesi 09:20

Nazilli’de TÜBİTAK fuarlarına büyük ilgi

Nazilli’de geçtiğimiz hafta içerisinde başlayan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları tüm hızıyla devam ediyor. 3’ü ortaokul olmak üzere 13 başvurunun kabul edildiği Nazilli’deki bilim fuarlarında birbirinden ilginç projeler sergilendi.İlçe...

Nazilli'de TÜBİTAK fuarlarına büyük ilgi
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Nazilli’de geçtiğimiz hafta içerisinde başlayan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları tüm hızıyla devam ediyor. 3’ü ortaokul olmak üzere 13 başvurunun kabul edildiği Nazilli’deki bilim fuarlarında birbirinden ilginç projeler sergilendi.

İlçe protokolü başta olmak üzere okul müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve öğrenci velilerini buluşturan fuarlardan dördüncüsü Nazilli Menderes Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Şube Müdürleri Latif Akgün ve Yılmaz Bilen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve okul aile birliği üyeleri katıldı. Fuarda, 10 danışman öğretmen gözetiminde 60 öğrencinin hazırladığı 20 bilimsel proje sergilendi. Okullarda düzenlenen fuarlardaki projeleri çok önemsediklerini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, “Bu projelerin proje aşamasında kalmamasını, gerek gençlerimizin, gerekse ülkemizin geleceğinde mutlaka bu projelerden faydalanılmasını diliyorum. Bu güzel çalışmalara emek veren herkese çok teşekkür ediyor ve artmasını temenni ediyorum. Ayrıca bu projeler sayesinde ilçemizdeki güzide okullarımız paylaşımın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyorlar. İlçemiz okullarında eğitim gören öğrencilerimiz okullarımızda açılan bilim fuarlarını gezerek ufuklarını genişletme imkanı elde ediyor” dedi.

“Eğitim; tutku, sevgi ve mutluluktur”

Öğrencilerinin sene başından bu yana boş zamanlarında fuara hazırlandıklarını belirten Menderes Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Atay, “Unutmamalıyız ki eğitim; tutku, sevgi ve mutluluktur. Bilim ve sevgi ise paylaştıkça çoğalan bir değerdir. Öğrencilerimizin hazırlamış oldukları birbirinden değerli projeleri, onların gelecekte başarılarının da bir anahtarıdır. Bu fuarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
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