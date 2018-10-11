Nazillili fotoğraf sanatçılarından on ikinci yıl sergisi

12 yıl önce 7 fotoğraf tutkunu tarafından kurulan ve bugün 100’e yakın üyeye ulaşan Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği (NAFOD) üyeleri 12. kuruluş yıldönümleri nedeniyle karma fotoğraf sergisi açtı. Ulusal ve uluslararası...

12 yıl önce 7 fotoğraf tutkunu tarafından kurulan ve bugün 100’e yakın üyeye ulaşan Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği (NAFOD) üyeleri 12. kuruluş yıldönümleri nedeniyle karma fotoğraf sergisi açtı. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda ödüllü fotoğrafın da yer aldığı sergideki fotoğraflar Nazillili sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Kültür Merkezi ve Sergi Salonu’nda 9 Ekim tarihinde açılışı gerçekleşen ‘Fotoğraflarla 12. yıl’ adı verilen karma fotoğraf sergisini Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley başta olmak üzere Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, CHP Nazilli İlçe Başkanı Ali Deveci, diğer siyasi parti temsilcileri ve sanatseverler birlikte açtı.

Büyük bölümü manzara ve insan odaklı olan fotoğrafları büyük beğeni ile inceleyen sanatseverler en çok 13 yaşındaki ödüllü fotoğrafçının eserleri ile ilgilendi. Nazillili ortaokul öğrencisi Arda Taş’ın özel bir derginin düzenlediği ‘Epilepsiye objektif ol’ yarışmasında 6-16 yaş grubunda ‘özgürlük’ adlı fotoğrafı ile birincilik, ‘bebekli’ isimli fotoğraf ile mansiyon ödülü ve Uşak Valiliğince düzenlenen ‘Cep telefonu ile gençlerin gözünden Uşak’ kategorisinde birinci olduğu fotoğraflar beğeni ile izlendi.

13 yaşındaki başarılı fotoğrafçı Arda Taş, geçen yıl 12 yaşındayken katıldığı T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ‘Çocuk Gözüyle Paylaşmak’ konulu fotoğraf yarışmasında da ‘Yaşamı Paylaşmak’ ve ‘Yemeği Paylaşmak’ isimli iki fotoğrafı ile derece elde ederek eserleri sergilenmeye layık bulunmuştu. Genç fotoğraf sanatçısı Arda Taş; “13 yaşımdayım. Fotoğraf çekmeyi seviyorum. Fotoğraf çekmek benim için eğlenceli bir şey. İki tane birincilik bir tane mansiyonum var” dedi.

Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği (NAFOD) Başkanı Zeki Yavuzak; “Bu yıl derneğimizin 12. kuruluş yıldönümü ve sergimizin adı fotoğraflarla 12. yıl konseptinde bir sergi oluşturduk. Sergimizi bugün açmamızın önemli bir nedeni var. Bugün Atatürk’ün Aydın’a gelişi ve Nazilli Basma Fabrikasını açtığı gün. O güne denk getirmek istedik. 12 yıl önce, Nazilli’deki sanatsal aktivitelere hareket kazandırmak ve fotoğraf dostlarını bir araya getirmek için kuruldu. Ve bu kuruluşundan beri yüzlerce fotoğraf, yüzlerce insana fotoğraf eğitimi ve sergiler, birçok sivil toplum örgütlerinin ortak projelerinde yer aldık. Birçok uluslararası ve ulusal çapta başarılara imza attık. Ve bu gün de bu çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmekte. Bugünkü sergimiz karma bir sergi. Üyelerimizin fotoğraflarından oluşuyor. Genel fotoğraflarından oluşan bir sergi” dedi.

60 civarında fotoğrafın sergilendiği serginin hafta sonuna kadar açık kalacağı öğrenildi.