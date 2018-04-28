Nazillili oda ve borsalardan ‘güçbirliği’ çağrısı

Nazilli Ticaret Odası ve Nazilli Ticaret Borsası öncülüğünde düzenlenen ‘Güçbirliği ve istişare’ toplantısında ilçe ekonomisi başta olmak üzere bölge ve ülke ekonomisinin kalkınması için güçbirliği çağrısı yapıldı.24 Haziranda...

Nazilli Ticaret Odası ve Nazilli Ticaret Borsası öncülüğünde düzenlenen ‘Güçbirliği ve istişare’ toplantısında ilçe ekonomisi başta olmak üzere bölge ve ülke ekonomisinin kalkınması için güçbirliği çağrısı yapıldı.

24 Haziranda yapılacak olan seçimlerin ekonomiye canlılık kazandıracağını ifade eden oda ve borsa başkanları seçilecek olan Milletvekillerine de seslenerek, “Bölge ekonomisine destek verebilmek için karşımızda net bir muhatap istoruz” dediler.

Nazilli Ticaret Odası Toplantı Salonunda az sayıda oda başkanının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinin ekonominin canlanması için büyük bir fırsat olacağını ifade ederek, “Nazilli’nin birçok değeri kayboldu. Polis okulu gibi önemli bir değerimiz elimizden uçup gitti. Nazilli ekonomisine yılda ortalama 10-12 milyon lira gelir getiren okulun yerine halen bir şey konamadı. Sümer Basma Fabrikası gibi, Köytaş gibi değerlerimizin yerlerine de gelen bir şey yok. Nazilli ekonomisi her geçen gün kan kaybediyor. Acilen yapılması gereken çalışmalar var. Bu çalışmaların milletvekilleri tarafından takip edilmesini, sorunların çözümlenmesinde net olarak muhatap olmalarını istiyoruz. Özellikle 1/100 binlik imar planı, ihtisas organize sanayi ve yatırımcının önünü açacak yeni organize sanayi alanlarının acilen çözüme kavuşması lazım. Oda ve borsa yönetimleri olarak en azından bir dört yıl daha görevde olacağız. Milletvekili seçimleri de yeni yapılacağı için gelecek dört yılda maksimum verimli halde çalışmak zorundayız. Birlikten güç doğacaktır. Projelerimiz hayata geçemeyecek zor projeler değil. Biz kolay ve verimli projeler yapıyoruz. Öncelikle Nazilli Ticaret Odası olarak bizler Aydın’a havaalanı yapılmasından yana değiliz. Denizli’den İzmir Adnan Menderes Havaalanına hızlı tren olduğunda iş dünyası bu imkandan daha fazla yararlanabilecektir.”

“Seçim, ekonomiye olumlu yansıyacaktır”

Arslan, 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomiye ve projelerini hayata geçirmede olumsuz yönde etki yaptığını da ifade ederek, “Geçtiğimiz 15 Temmuz darbe girişimi ekonomimizi çok fazla etkiledi. Projeleri hayata geçirmede çok zorlandık. Erken seçim sayesinde ekonomi yeniden canlanma şansı elde edecektir. Tıkanıklığın giderilmesinde erken seçim kararı tam zamanında alınmış bir karar. Sandıktan çıkan sonuç ne olursa olsun seçimden sonra ekonomi yeniden canlanacaktır. Siyasetçinin kavgasının bedeli çiftçiye, esnafa, köylüye ve vatandaşa yüklenmesin. Bizlerin asli görevi, bölgedeki ticaretin daha ileriye gitmesidir. Milletvekilleri de bu bölgede verdikleri sözleri tutsunlar ve yatırımlarımızı hızlandırsınlar. Biz öncelikle Nazilli ekonomisinin canlanması için çalışmalıyız. Nazilli başta olmak üzere bölgeye yapılan yatırımlar ülke ekonomisini de canlandıracaktır. Yapılan her yatırım ülkeye de fayda getirecektir” dedi.

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu ve diğer oda başkanları basın mensuplarının sorularını da yanıtlayarak bölge ekonomisinin canlanması için yeni seçilecek olan milletvekillerinden destek vermelerini de dilediler.