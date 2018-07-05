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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:11

Nazilli’nin dört bir tarafına dev Türk bayrağı asıldı

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın talimatıyla Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Çobanlar, Kozdere, Yazırlı ve Yaylapınar mahallelerinde 24 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı göndere...

Nazilli'nin dört bir tarafına dev Türk bayrağı asıldı
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AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın talimatıyla Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Çobanlar, Kozdere, Yazırlı ve Yaylapınar mahallelerinde 24 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı göndere çekildi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın talimatları ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ilçenin dört bir yanına dev Türk bayrağı asıldı. Çobanlar, Yaylapınar, Yazırlı ve Kozdere Mahallelerinde 20 metre uzunluğa sahip direk kullanılarak asılan 24 metrekare büyüklüğündeki Türk Bayrağı ilçe sakinlerini gururlandırdı.

Başkan Alıcık’a teşekkür eden Çobanlar Mahalle Muhtarı Metin Çoban, Kozdere Mahalle Muhtarı Sadettin Aslan, Yaylapınar Mahalle Muhtarı Dündar Balcıoğlu ve Yazırlı Mahalle Muhtarı Ali Çelik, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Atalarımızın kanıyla yazılan şanlı tarihimizin ve bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı göndere çektik” ifadelerini kullandı.

Milli değerleri yansıtan Türk bayrağının göklerde dalgalanmasından büyük onur ve gurur duyduklarını belirten Başkan Alıcık, “Çelik halatlı, uçak uyarı sistemli ve rüzgar çarklı şanlı Türk bayrağımızı göndere çektik. Diğer ülkelere nazaran bayrağımıza çok daha büyük bir tutku ve saygıyla bağlıyız. Ulusumuzun şanlı tarihini, vatan sevgimizin büyüklüğünü ve aziz şehitlerimize duyduğumuz derin sevgi ve minnetin sembolü olan bayrağımızı Nazilli’mizin dört bir yanında dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Milletimizin bağımsızlığını simgeleyen şanlı bayrağımızı ilelebet göklerde dalgalandıracağız” diye konuştu.
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