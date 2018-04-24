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24 Nisan 2018 Salı 15:30

Nazilli’nin gizli hazinesi Arpaz Konağı ve Kule Ev

Nazilli Belediyesi’nin katkılarıyla İzmir Mimarlık Merkezi Freelens Fotoğraf Kulübü tarafından hazırlanan ‘Nazilli’nin gizli hazinesi Arpaz Konağı ve Kule Ev’ konulu fotoğraf sergisi açıldı.Nazilli Belediyesi ev sahipliğinde İzmir...

Nazilli'nin gizli hazinesi Arpaz Konağı ve Kule Ev
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Nazilli Belediyesi’nin katkılarıyla İzmir Mimarlık Merkezi Freelens Fotoğraf Kulübü tarafından hazırlanan ‘Nazilli’nin gizli hazinesi Arpaz Konağı ve Kule Ev’ konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Nazilli Belediyesi ev sahipliğinde İzmir Mimarlık Merkezi Freelens Fotoğraf Kulübü tarafından hazırlanan ‘Nazilli’nin gizli hazinesi Arpaz Konağı ve Kule Ev’ konulu fotoğraf sergisi, sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akkaya, “Düzenlemiş oldukları bu sergi için İzmir Fotoğraf Kulübüne ve Mimarlar Odası’na çok teşekkür ediyorum. Arpaz Kalemizin restorasyonu içi çok büyük emekler gösterdik. Geçen bu süre zarfında Arpaz ailesinin desteklerini hep yanımızda gördük. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Arpaz Kalesi ve konağının bizim için maddi ve manevi değeri çok büyük. Restorasyon çalışmalarımız hızlı bir şekilde yapılacak. Konağın ve Arpaz Kalesi’nin yenilenmesinin ardından inşallah oraya giderek açılışımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Mehmet Arpaz ile Engin Arpaz ise, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, “Çocukluğumuzun geçtiği yer sonunda hak ettiği değeri bulacak. Arpaz konağı ve kalesi bizim için çok önemli. Nazillimizin en büyük simgelerinden biri olan Arpaz Kalesi’nin artık yaşımızın son dönemlerinde burayı çocukluk günlerimizdeki haliyle görmemiz hepimizi mutlu edecektir. Belediyemize ve İzmir Mimarlar Odası’nın değerli üyelerine minnettarız” dedi.

Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen açılış törenine Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Akkaya, Mesut Erdemir ve İbrahim Özkan, daire müdürleri, dernek, STK ve siyasi parti temsilcileri, İzmir Mimarlık Merkezi Freelens Fotoğraf Kulübü üyeleri ile Arpaz ailesi katıldı.

Sergide, Zeynep Canbakan, Oya Altınöz, Talat Aydilek, Mehmet Atılgan, Ümit Ciğerim ve Coşkun Güleryüz’e ait 30 fotoğraf yer alıyor.

Nazilli’nin gizli hazinesi Arpaz Konağı ve Kule Ev konulu fotoğraf sergisi 29 Nisan Pazar gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
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