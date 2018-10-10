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10 Ekim 2018 Çarşamba 09:47

NTO’ dan Kaymakam Belge’ye ziyaret

Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu, Sultanhisar Kaymakamlığı görevine yeni atanan Rasim Belge’ye hoş geldin ziyaretinde bulundu.Nazilli Ticaret Odası sorumluluk sahasında bulunan Sultanhisar’a Kaymakam olarak atanan Rasim Belge’yi makamında...

NTO' dan Kaymakam Belge'ye ziyaret
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Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu, Sultanhisar Kaymakamlığı görevine yeni atanan Rasim Belge’ye hoş geldin ziyaretinde bulundu.

Nazilli Ticaret Odası sorumluluk sahasında bulunan Sultanhisar’a Kaymakam olarak atanan Rasim Belge’yi makamında ziyaret eden Başkan Nuri Arslan, ‘Hoş geldiniz’ diyerek, yeni görevinde başarılar diledi, Nazilli Ticaret Odası uzun yaşam sepeti hediye etti. Sohbet havasında geçen ziyarette NTO yöneticileri, kaymakam ile ilçenin genel durumu hakkında da çeşitli bilgileri paylaştı.

Nazilli Ticaret Odası temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Rasim Belge ise, “Sultanhisar ilçemizde güzel şeyler olduğu bilgilerini aldım” diye konuştu.
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