NTO’dan enflasyonla mücadele kampanyasına destek

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, “Nazilli Ticaret Odası olarak enflasyonla mücadele kapsamında başlatılan indirim kampanyasını destekliyoruz” dedi.

Konuyla ilgili olarak Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu adına açıklama yapan başkan Arslan, “Normal olmayan bir şekilde yükselen döviz kuru ve sebep olduğu fiyat enflasyonu ülkemizin ticaret hayatını ve ekonomik düzenini etkileyerek birçok firmayı olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun yanında tüketicilerin de alım güçleri aynı oranda düştüğünden perakende ticarette talep yetersizliği görülmektedir. Devletimiz tarafından başlatılan, TOBB’un desteklediği ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele’ programını gayet olumlu buluyoruz. Ülkemizin geleceği için Devlet-Millet işbirliği yapmıştır. Üyelerimizi de bu program kapsamında ‘En az yüzde 10 indirim kampanyası’na katılmaya davet ediyoruz. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir” dedi.

Başkan Arlsan açıklamasının devamında “Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak inanıyorum ki üyelerimiz , ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadelede gereken fedakarlığı gösterecektir. Güçlü koordinasyon ve istişarelerle bu zorlu süreci de geride bırakacağız” ifadelerine yer verdi.